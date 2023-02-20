الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

إعادة تنظيم مهنة المحاسبة القانونية للجنة نيابية مشتركة

الزراعة تنفي بيع لحوم عجول وأبقار نافقة في الضليل

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فتح اسواق المواشي بعمان اعتباراً من اليوم باستثناء العجول والابقار

النواب يصر على قراره من الأحوال المدنية.. وبوادر جلسة مشتركة تلوح بالأفق

بشكل ملحوظ .. الذهب عالمياً يعكس وجهته نحو الصعود

الأسهم الآسيوية تتراجع بعد أنخفاض اسعار النفط العالمية

فضيحة فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا .. سرقوا مخطوطات تاريخية - صور

البريد ينفي وجود خدمة باسم طلبات شرح الحال للمتقاعدين العسكريين

مصدر: فكرة استيراد النفط الروسي الرخيص لم تناقش واعادة الشراء تحتاج ترتيبات

 
الإثنين، 20-02-2023 10:30 ص

تحديات كبيرة.. اقتصاد تركيا تحت ضغوط ما بعد الزلزال

7


الوكيل الإخباري - يتحتم على تركيا الآن بعدما كانت تعول على سخاء بعض الشركاء الأثرياء لتحسين أوضاعها الاقتصادية، أن تواجه تداعيات الزلزال الذي دمر عشرات المدن في السادس من فبراير تاركا ملايين الأشخاص بلا مأوى ولا عمل.

اضافة اعلان


وستضطر تركيا الآن لتخصيص مليارات الدولارات لإعمار 11 محافظة في الجنوب والجنوب الشرقي، لحقها دمار هائل جراء أسوأ كارثة في تاريخ البلاد المعاصر.


كذلك، وعد الرئيس رجب طيب أردوغان بمنح ملايين الليرات التركية للمواطنين المتضررين، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 مايو.


وقد يؤدي ضخ كل هذه المبالغ إلى تحفيز الاستهلاك والانتاج الصناعي، وهما مؤشران أساسيان للنمو الاقتصادي، لكن الواقع أن تركيا تعاني شحاً في الأموال.
وتمكنت البلاد من إعادة تشكيل احتياطي البنك المركزي التركي بعدما كاد ينفد، بفضل مساعدة روسيا ودول الخليج.


لكن خبراء الاقتصاد يوضحون أن هذه الأموال بالكاد تكفي للحفاظ على المالية التركية ومنع الليرة التي تواجه وضعا صعبا من الانهيار، وذلك حتى موعد الانتخابات إن لم يتم تأجيلها. ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
LYNXNPEB880JW_L

بشكل ملحوظ .. الذهب عالمياً يعكس وجهته نحو الصعود

2121371-1742544300

الأسهم الآسيوية تتراجع بعد أنخفاض اسعار النفط العالمية

thumb_374980_700_420_0_0_exact

مصدر: فكرة استيراد النفط الروسي الرخيص لم تناقش واعادة الشراء تحتاج ترتيبات

1 - Copy

استقرار الذهب الاثنين.. وعيار 21 يسجل 37.5 دينارا

LYNXMPEJ1J02X_L

ارتفاع الدولار مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية

LYNXMPEJ1J02Y_L

هبوط أسعار الذهب عالمياً وتخوفات من قرار الفائدة

أخبار متعلقة
6a86bdf896d337bed94265522a679678a783f3db

84 مليار دولار خسائر الزلزال في تركيا

58217

بالرغم من الأزمة.. ارتفاع مبيعات التجزئة التركية

نفط2

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

843076

ارتفاع تكلفة نقل الوقود على الناقلات العابرة للمحيطات

HHGH

كيف سيتأثر النفط عالمياً بعد قرار روسيا بخفض الإنتاج ؟

854

كيف ستتأثر صادرات تركيا بالتبعات الاقتصادية للزلزال؟