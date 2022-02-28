بعد قرار المركزي الروسي.. المركزي البيلاروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي

الوكيل الاخباري-أعلن البنك المركزي في بيلاروس، اليوم الاثنين، أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي من 9.25% إلى 12% سنويا اعتبار من 1 مارس 2022.

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وجاء ذلك بحسب ما نشره المركزي البيلاروسي على موقع الإلكتروني اليوم الاثنين. وقال: "تم رفع سعر إعادة التمويل إلى 12% سنويا اعتبارا من 1 مارس 2022، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 13% سنويا، وسعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 11% سنويا".



وقال المركزي في بيان، إن القرار يهدف إلى "الحفاظ على الاستقرار المالي والحد من التضخم الذي زادت مخاطره على خلفية التفاقم الحاد في الوضع الجيوسياسي والعقوبات التي فرضتها عدد من الدول الغربية ضد روسيا الشريك الاقتصادي الرئيسي لبيلاروس".



وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل.



وقال المركزي الروسي إن القرار جاء لدعم العملة الروسية الروبل وتوفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس.

روسيا اليوم