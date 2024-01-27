بلا منافس.. الصين على عرش الطاقة الشمسية عالميا في 2023

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خلال العام 2023، أضافت الصين إلى قدراتها من الطاقة المتجددة، وتحديدا من مصادر الطاقة الشمسية، أكثر مما تمتلكه أي دولة أخرى، وذلك في عام واحد، مما يعزز من قدرات الصين على توليد الطاقة الشمسية، والذي يسبق دول العالم بفارق ضخم.وقالت إدارة الطاقة الوطنية الصينية في بيان، إن الصين أضافت 216.9 غيغاواط من الطاقة الشمسية في العام الماضي فقط، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 87.4 غيغاواط في عام 2022.وهذه القدرات المضافة، أكثر من القدرات الإجمالية التي تمتلكها الولايات المتحدة البالغة 175.2 غيغاواط، وهي ثاني أكبر سوق للطاقة الشمسية في العالم، وفقًا لتقديرات "بلومبرغ إن إي إف".وأضافت الصين 75.9 غيغاواط من طاقة الرياح، ارتفاعًا من 37.6 غيغاواط العام الماضي، وهو رقم قياسي أيضًا.الطفرة في استخدام الطاقة النظيفة في الصين، الدولة المسؤولة عن الجزء الأكبر من التلوث في العالم، ساعدت في زيادة اعتماد العالم على مصادر الطاقة المتجددة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 510 غيغاواط في العام الماضي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الدول تقترب من المسار اللازم لتحقيق الهدف المحدد في مؤتمر الأطراف COP28 لزيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030.وذكر تقرير "بلومبرغ" أن الصين على الأرجح تستحوذ على 58% من منشآت الطاقة الشمسية العالمية و60% من طاقة الرياح العالمية، وذلك خلال العام الماضي.