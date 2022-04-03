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بلغاريا تتلقى إخطارا رسميا من غازبروم بشأن تسديد ثمن إمدادات الغاز بالروبل

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الأحد، 03-04-2022 12:35 م

بلغاريا تتلقى إخطارا رسميا من غازبروم بشأن تسديد ثمن إمدادات الغاز بالروبل

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الطاقة البلغاري، ألكسندر نيكولوف، أن بلاده تلقت إخطارا من شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية بشأن سداد قيمة إمدادات الغاز بالروبل الروسي.

وقال نيكولوف في مقابلة مع التلفزيون الوطني البلغاري، اليوم الأحد، "لقد تلقينا طلبا رسميا لدفع ثمن الغاز بالروبل. ومع ذلك، فإن بلدنا ينوي التمسك بموقف عموم أوروبا عند دفع ثمن الغاز وعدم الخضوع للضغوط. لا يوجد في الاتفاقات الحالية ما ينص على أن دفع ثمن الغاز يمكن أن يكون بالروبل".

وأقر الوزير أنه في ظل ظروف الأزمة الحالية، قد يكون تنفيذ اتفاقية إمدادات الغاز موضع تساؤل، قائلا: "بالطبع، في نزاع عسكري، قد يتم التشكيك في الامتثال للعلاقات التعاقدية، لذلك لا يمكنني توقع ما سيحدث بالضبط في منتصف أبريل. سيتعين علينا أن نرى كيف ستعمل آليات الدفع التي اقترحتها (غازبروم)، وكيف"، مضيفا أن عملية تحويل اليورو والدولار إلى روبل ستغير سعر الغاز".

وأشار نيكولوف إلى أن بلاده تفي بجميع بنود الاتفاقية ولا ينوي انتهاكها، مضيفا أن هذه الاتفاقية تنص على الإمدادات بحلول نهاية العام، ولكن إذا انقطع الغاز، فسنحاول التحول إلى إمدادات بديلة.

وقال الوزير إنه بحلول الأول من يوليو، سيتم الانتهاء من بناء خط ربط للغاز مع اليونان، وبعد ذلك ستكون البلاد قادرة على الاعتماد على إمدادات الغاز من أذربيجان.

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روسيا اليوم

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