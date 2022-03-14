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الإثنين، 14-03-2022 04:58 م

قناة السويس تلغي الخصومات الممنوحة لناقلات الغاز المسال

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الوكيل الاخباري-أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، إلغاء خصومات كانت قد منحتها لناقلات الغاز المسال اعتبارا من 15 مارس.

وكانت هيئة قناة السويس أصدرت قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام 2022. وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في نوفمبر الماضي، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال 2022، مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2021، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر فبراير.

لكن، تم استثناء كل من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة، حيث تم تثبيت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال العام الماضي.

وسبق أن تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المُسال من 25% إلى 15%.

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