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الخميس، 10-08-2023 06:01 م

"بلومبرغ" تحذر من خطر يحدق بألمانيا في 2027

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الوكيل الإخباري- ذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أن ألمانيا معرضة لخطر نفاد مرافق تخزينها من مادة الغاز في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن  البلاد عانت أكثر من غيرها من انخفاض إمدادات الغاز من روسيا.

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ونقلت الوكالة عن رئيس الرابطة الألمانية لمشغلي تخزين الغاز (INES) سيباستيان بليشك أن "ألمانيا ستواجه خطر حدوث نقص في الغاز حتى 2026 - 2027 ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتوسيع البنية التحتية".

وبحسب المسؤول الألماني فإن مرافق تخزين الغاز ممتلئة الآن بنسبة 90%، لكن قدوم شتاء بارد سيبدد المخزون ويعرض أمن الطاقة في ألمانيا للخطر.

وأرفقت "بلومبرغ" تقريرها برسم بياني تضمن 3 سيناريوهات استندت إلى بيانات الرابطة الألمانية لمشغلي تخزين الغاز، وفي حال تحقق السيناريو السلبي فإن احتياطيات الغاز في ألمانيا ستنفد بنهاية يناير من العام المقبل.

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