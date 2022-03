بلومبرغ كوينت: الهند تدرس آلية لتسهيل التجارة مع روسيا

الوكيل الاخباري-أفادت منظمة الأخبار التجارية والمالية "بلومبرغ كوينت" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن "الهند تعمل على وضع آلية لتسهيل التجارة مع روسيا باستخدام العملات المحلية".



وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتاها قبل اتخاذ القرار النهائي، للصحيفة، إن "الحكومة الهندية تناقش كيف يمكن تسوية التجارة بالروبل والروبية، حيث ينتظر المصدرون الهنود مدفوعات بنحو 500 مليون دولار عالقة بعد العقوبات على البنوك الروسية"، إذ "يتم استشارة البنك المركزي وكذلك المقرضين التجاريين بما في ذلك "State Bank of India" وUCO" Bank Ltd".



وبحسب المنظمة، لم يتمكن المتحدثون الرسميون باسم الحكومة والبنك الاحتياطي الهندي من التعليق على الفور، في حين لم يرد "State Bank of India" وUCO" Bank Ltd" على الفور.



وأوضحت "بلومبرغ كوينت" أن "أحدث البيانات تظهر أن حجم التجارة الثنائية بين الهند وروسيا بلغ 10.8 مليار دولار ، وهو ما يمثل أقل من 1.5% من إجمالي الدولة الواقعة في جنوب آسيا"، لافتة إلى أن العقوبات الدولية والقيود المالية المفروضة على روسيا بعد البدء بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد ورفع أسعار السلع، مما يزيد من مشاكل التضخم في الاقتصادات النامية مثل الهند".



وأشارت "بلومبرغ كوينت" إلى أنه "بموجب الآلية المقترحة، يمكن إيداع الروبل في بنك هندي بعد تحويله إلى الروبية والعكس صحيح، في حين أن هناك بعض المخاوف بشأن كيفية ربط العملات، وكذلك بشأن طرق تحقيق التوازن في التجارة، لأن الهند مستورد صاف للبضائع الروسية، والتي تشمل المعدات الدفاعية".



ولفتت المنظمة إلى أنه وفقا للأشخاص المطلعة، فإن "نيودلهي تعد قائمة بالعناصر التي يمكنها تصديرها إلى روسيا لتضييق العجز التجاري البالغ حوالي خمسة مليارات دولار الذي تعاني منه حاليا، بينما تفكر في سداد مدفوعات النفط الخام بالروبية"، إذ "تريد الهند سعر صرف معوما، بدلا من سعر ثابت استخدمته الدولتان منذ ثلاثة عقود، نظرا لانهيار الروبل في الأسابيع الأخيرة".

