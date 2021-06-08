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الثلاثاء، 08-06-2021 09:17 ص

بنك التسويات الدولية: العملات المشفرة غير آمنة وتهدد الاستقرار المالي

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الوكيل الاخباري- حذرت لجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولي، المنوط به الإشراف على البنوك العالمية، من استمرار النمو والابتكار في العملات المشفرة من قبل البنوك، مؤكدة أن ذلك يشعل مخاوف إزاء الاستقرار المالي العالمي، بحسب ما ذكره موقع ”كوينتليغراف“.

وتعتبر لجنة بازل إحدى هيئات الرقابة المصرفية التي يستضيفها ويدعمها بنك التسويات الدولية (BIS) بسويسرا، وهي منظمة مكونة من 60 بنكا مركزيا في العالم.

وسبق أن حذر بنك التسويات الدولية من ”مخاوف الاستقرار المالي“ والمخاطر التي تواجهها البنوك عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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