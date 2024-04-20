بنك اليابان يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة وسط ارتفاع التضخم

الوكيل الإخباري- أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الجمعة إلى أن البنك المركزي الياباني يستعد لرفع أسعار الفائدة إذا استمر الاتجاه الحالي لزيادة التضخم الأساسي. وفي حديثه في ندوة نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أكد أويدا على أهمية اتباع نهج حذر.

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يخطط البنك المركزي لمراقبة آثار التغييرات الأخيرة في السياسة عن كثب على الاقتصاد والتضخم قبل اتخاذ قرار بشأن أي تعديلات أخرى.



وتأتي تصريحات أويدا وسط خلفية من الاهتمام المتزايد بالسياسة النقدية ومعدلات التضخم. ولطالما حافظ بنك اليابان تاريخيًا على موقف متشائم من التضخم، ولكن الاتجاهات الأخيرة قد تشير إلى تحول في هذا النهج.



وسيهدف رفع أسعار الفائدة المحتمل إلى تخفيف الضغوط التضخمية، بما يتماشى مع إجراءات البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تقوم بتعديل أسعار الفائدة استجابة للظروف الاقتصادية.



لم يحدد بيان المحافظ جدولاً زمنياً للزيادة المحتملة في أسعار الفائدة، لكنه أكد على استعداد البنك للتصرف في حال استمر التضخم في مساره التصاعدي.

وسوف يسترشد البنك في اتخاذ قراراته بالتقييمات المستمرة لرد فعل الاقتصاد على سياساته الحالية. ويشير هذا النهج الاستشرافي إلى أن بنك اليابان يستعد بنشاط لضمان استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.



ومن المرجح أن يراقب المستثمرون ومحللو السوق البيانات الاقتصادية القادمة واتصالات بنك اليابان للحصول على مزيد من المعلومات حول توقيت وحجم أي تعديلات في أسعار الفائدة.

