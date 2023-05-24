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الأربعاء، 24-05-2023 01:05 م

بوتين: أميركا والدول الغربية وراء أزمة الطاقة والغذاء في العالم

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة والدول الغربية تقف وراء أزمة الطاقة والغذاء في العالم.

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وأضاف بوتين، في كلمته للترحيب بالمشاركين في اللقاء الدولي الحادي عشر لأمناء مجالس الأمن، إن روسيا مستعدة لمواجهة التحديات العالمية بالتعاون مع الدول الصديقة.

وتابع بوتين: "استراتيجية التفرد والسيطرة على موارد العالم كله أصبحت شيئا من الماضي".

وقال الرئيس الروسي إن الأوضاع في العالم أصبحت أقل استقرارا، مشيرا إلى ظهور بؤر جديدة للتوتر.

وتابع: "نرى أن الوضع الدولي الحالي يتسم بانعدام الاستقرار، في مناطق مختلفة، تتوسع بؤر التوتر القديمة وتظهر بؤر جديدة، ويتراكم العبء السلبي للصراعات، تشهد شعوب العديد من الدول نتائج مأساوية لانقلابات نظمت من الخارج". ( العربية نت )

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