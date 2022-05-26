بوتين: روسيا لا تزال المصدّر الأول للقمح في العالم

الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا لا تزال المصدر الأوّل للقمح في العالم.



وقال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأورآسي: "لقد أصبحنا منافسين تماما على المستوى العالمي، في الأسواق العالمية. وتظل روسيا، إذا تحدثنا عن القطاع الزراعي، أكبر مصدر للقمح في العالم، رقم واحد".

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وأشار إلى أن روسيا كانت حتى وقت قريب تشتري القمح، وهي تبيعه الآن.



وأضاف أن بلدانا أخرى ، مثل الولايات المتحدة وغيرها، تنتج قمحا أكثر، لكنها تستهلك المزيد منه.



وشدد الرئيس على أن "روسيا أصبحت رقم واحد في سوق القمح الخارجية".

روسيا اليوم