الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

بلدية الزرقاء تعلن حالة الطوارئ القصوى

هذه قصة ربيحة التي اهتم بها الهاشميون - فيديو

إصابة 4 اشخاص إثر حريق منزل في اربد

وزارة التنمية للوكيل : لا قرار حتى الآن بتعطيل دوام حضانات الاطفال

تعميم من رئيس الوزراء بسبب الوضع الوبائي - وثيقة

مصدر حكومي للوكيل : نتابع الحالة الجوية لاتخاذ قرار بشأن دوام القطاعين العام والخاص

تعليق دوام المدارس والتحول إلى التعليم عـن بـعد ليومي الأربعاء والخميس

الاشغال للوكيل : اعادة فتح طريق اربد عمان والغاء التحويلة والطريق قيد الدراسة

صرف 317,5 مليون دينار لصندوق الإسكان العسكري

الثلاثاء، 16-02-2021 01:42 م

بورصة اليابان عند أعلى مستوى في 30 عاما

https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_8_8_0_7_29697088-1-eng-GB_みずほ証券株価ボード（東京証券取引所システム障害）20201001174949_Data のコピー


الوكيل الاخباري - ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 30 عاما، اليوم الثلاثاء، إذ عزز إحراز تقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التوقعات بأن الاقتصاد العالمي بصدد تعاف قوي.

اضافة اعلان

وصعد المؤشر "نيكي" القياسي 1.28 بالمئة إلى 30467.75 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أغسطس 1990.


وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة إلى 1965.08 نقطة، وبلغ خلال الجلسة أعلى مستوياته منذ يونيو 1991.


واقتفت الأسهم اليابانية أثر صعود أسواق الأسهم العالمية في موجة صعود سريعة إذ يتدفق المال إلى الأصول عالية المخاطر ترقبا لتحسن سريع في النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، لكن محللين يبدون قلقهم من أن المكاسب الأخيرة لن تستمر.


علاوة على ذلك، قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي اليوم إن الارتفاع الأحدث للأسهم انعكاس للتوقعات العالمية، متجاهلا وجهات نظر تقول إن سياسة البنك النقدية تغذي فقاعة.


وتصدر سهم مجموعة سوفت بنك قائمة الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر "توبكس" مرتفعا 4.15 بالمئة، وتلاه سهم "هويا كورب"، الذي صعد 3.79 بالمئة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2ef1394554e01eb2784157659dba3aef

بتكوين تخترق حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى في أعلى سعر لها على الإطلاق

saudi-arabia-stock-exchange

255 نقطة تفصل بورصة السعودية عن أعلى مستوى في 6 سنوات

101301747-94960667r

البلاتين يتراجع عن مستوى قياسي

istockphoto-913276446-170667a

الطقس البارد يدفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في نحو عام

427

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.3 مليون دينار

1202121135019363814834

2908 أطنان خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

أخبار متعلقة
dollar-shutterstock_1393820660

الدولار في هبوط مع مراهنات على التعافي بفضل توزيع اللقاح

JAPAN-STOCKS-960x639

نيكي يغلق فوق 30 ألف نقطة في أكبر ارتفاع منذ 21 عاما

http___com.ft.imagepublish.upp-prod-us.s3.amazonaws

أسعار النفط تسجل مستويات قياسية جديدة

181011-japan-stock-market

أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع تحسن المعنويات بفضل أرباح قوية للشركات

vaccine-syringe

العراق يخصص 100 مليون دولار لشراء لقاح كورونا

1800x1200_coronavirus_vaccine_alt

تزوير الأدوية يكلف منظمة الصحة العالمية 4.2 تريليون دولار