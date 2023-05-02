بورصة عمان: ارتفاع صافي أرباح القطاع المالي بنسبة 14.2% في الربع الأول من العام الحالي

الوكيل الاخباري - سجلت الشركات المدرجة في بورصة عمان صافي أرباح بعد الضريبة بواقع 590.03 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 631.2 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي .

اضافة اعلان



وأظهرت البيانات المالية للقطاعات الرئيسية ارتفاع صافي أرباح القطاع المالي بنسبة 14.2% في الربع الأول، ليسجل صافي أرباح بقيمة 319.47 مليون دينار.



وانخفض صافي أرباح قطاع الصناعة بنسبة 25.4% في الربع الأول ليسجل صافي أرباح بقيمة 221.4 مليون دينار.



كما تراجع صافي أرباح قطاع الخدمات الرئيسي بنسبة 10.3% في الربع الأول بقيمة أرباح بلغت 49.15 مليون دينار.



وأشارت البيانات إلى أن 160 شركة زودت بياناتها المالية عن الربع الأول من أصل 167 شركة مدرجة في البورصة، فيما بلغ عدد الشركات التي لم تزود بياناته المالية عن الربع الأول 7 شركات.