بورصة عمان تنهي تداولات الأسبوع على انخفاض

الوكيل الإخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 2.45 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2036 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.8ملايين دينار، مقارنة مع 7.7 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت11.6 بالمئة.



وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو34 مليون دينار، مقارنة مع 38.4 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 27.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 12824 صفقة.