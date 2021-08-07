السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

السير: ارتفاع نسبة ملكية المركبات

وفاة المخرج والكاتب الأردني الكبير سعود خليفات

الملك :عمي الغالي و ولدي الحبيب، أدامكما الله ذخرا للوطن

بورصة عمان تنهي تداولات الأسبوع على انخفاض

غالبية الكنديين يؤيدون التطعيمات الإلزامية بلقاحات كورونا

أسعار الذهب السبت 7/8/2021

كورونا ينتشر في أستراليا مع معدلات تطعيم منخفضة

الصين تطور سفينة حربية أخرى لباكستان

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

بدء امتحانات الشامل العملية اليوم

السبت، 07-08-2021 09:39 ص

بورصة عمان تنهي تداولات الأسبوع على انخفاض

F4uerRH74mLHOp3icqtPfl0qc2qntgzD6qhKomjJ


الوكيل الإخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 2.45 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2036 نقطة.

اضافة اعلان


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.8ملايين دينار، مقارنة مع 7.7 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت11.6 بالمئة.


وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو34 مليون دينار، مقارنة مع 38.4 مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 27.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 12824 صفقة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب

أسعار الذهب السبت 7/8/2021

دولار

ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوع

ذهب

تراجع أسعار الذهب عالمياً

147-141416-oil-prices-jumped-since-unveiling-pfizer-vaccine_700x400

أسعار النفط تواصل ارتفاعها بعد موجة هبوط

w

1.1 مليار دينار ارتفاع ميزانية البنوك في النصف الأول

1626464134818

ارتفاع أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
147-141416-oil-prices-jumped-since-unveiling-pfizer-vaccine_700x400

أسعار النفط تواصل ارتفاعها بعد موجة هبوط

6108e90a42360449e0136c64

انخفاض أسعار النفط عالميا

6108ea5d4236044a1519b64c (1)

تراجع أسعار الذهب عالميا

61065bfa18824

142 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع الولايات المتحدة لنهاية أيار

q

نمو الاقتصاد الأمريكي 6.5 بالمئة في الربع الثاني من 2021

610257c24c59b77b6937e9c0

تأسيس صندوق استثماري بـ 15 مليار دولار في السعودية