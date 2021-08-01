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الأحد، 01-08-2021 11:34 ص

142 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع الولايات المتحدة لنهاية أيار

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الوكيل الاخباري- سجل الميزان التجاري للأردن فائضا مع الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، ليبلغ نحو 142 مليون دينار.اضافة اعلان


وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية أيار 2021، بنسبة 17.7%، لتبلغ 535.6 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 454.9 مليون دينار.

وارتفعت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، بنسبة 2.0%، لتبلغ 393.2 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 385.5 مليون دينار.

ويمثل الميزان التجاري الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.

 




 

 


 

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