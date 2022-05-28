السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
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بورصة عمّان: 27,9 مليون دينار حجم التداول الأسبوعي

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السبت، 28-05-2022 10:02 ص

بورصة عمّان: 27,9 مليون دينار حجم التداول الأسبوعي

هيئة الاوراق المالية


الوكيل الإخباري - بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 22/05 – 25/05 حوالي (7.0) مليون دينار مقارنة مع (10.3) مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض (32.2%).

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وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (27.9) مليون دينار مقارنة مع (51.4) مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (14.3) مليون سهم، نفذت من خلال (12664) عقداً.


وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (10.47) مليون دينار وبنسبة (37.57%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره (8.70) مليون دينـار وبنسبـة ( 31.21%)، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره (8.70) مليون دينار وبنسبة (31.21%).


أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2468.3) نقطة مقارنة مع (2425.0) نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته (1.78%). وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (4.62%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (0.27%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (2.33%) .


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (126) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (52) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (42) شركة.


وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي التحديث للاستثمارات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (19.47%) , حدائق بابل المعلقة للاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (17.36%) , الدولية للفنادق والاسواق التجارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (13.04%) , العربية لصناعة الالمنيوم/ارال حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (13.03%) , والأسواق الحرة الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (10.64%) .


أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة (11.01%), رم للوساطة المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة (9.23%), المجموعة العربية الاردنية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة (9.09%), مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة (8.70%), وحديد الأردن حيث انخفض سعر السهم بنسبة (6.67%).

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