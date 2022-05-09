الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اليابان: سنحظر مبدئيا واردات النفط الروسية

صادرات صناعة عمان تصعد بنسبة 57 % بالثلث الأول

صادرات الصين تتجاوز التوقعات.. وترتفع 3.9% في أبريل على أساس سنوي

الجنيه المصري يتجاوز الشائعات.. وينجو من اختبار صعب

المواد الغذائية: اللحوم الطازجة متوفرة والاسعار لم ترتفع

بعد ارتفاعات قياسية.. المصريون يتخلصون من الذهب للاستفادة من فروق الأسعار

وفيات الاثنين 9-5-2022

تونس.. الاستثمارات الأجنبية تصعد 73 بالمئة بالربع الأول من 2022

التبادل التجاري بين الصين وروسيا في يناير– أبريل زاد بنسبة 25.9٪

توضيح من الكهرباء الأردنية حول فواتير شهر أيار الحالي

الإثنين، 09-05-2022 09:44 ص

صادرات صناعة عمان تصعد بنسبة 57 % بالثلث الأول

FNxkHdxa58IliB3CPHIgxczAGKo9qUy2JJ3KH9Kg


الوكيل الإخباري - صعدت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي لأرقام غير مسبوقة، وبنسبة 57 بالمئة مدفوعة بزيادة صادرات غالبية القطاعات، وتنوع التوزيع الجغرافي.

اضافة اعلان


وأظهرت الصادرات حركة نمو قوية خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفق شهادة المنشأ الصادرة عن الغرفة، قادتها 3 قطاعات رائدة، هي التعدينية والهندسية والغذائية أسهمت مجتمعة بما يقارب 72 بالمئة من صافي النمو الحاصل.


ويشير هذا الصعود التاريخي لصادرات الغرفة، الى قدرة الصناعة الاردنية على تجاوز الصعوبات والمنافسة بالأسواق التصديرية نظرا لجودتها العالية، ما يتطلب توفير المزيد من الممكنات للمصنعين بما يمكنهم من زيادة الإنتاج والتوسع بالأعمال التي تولد المزيد من فرص العمل.


وتصل صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة.


ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة ، وصلت صادرات صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي، الى 2.216 مليار دينار، مقابل 1.416 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.


ووصل صافي قيمة النمو في صادرات قطاع الصناعات التعدينية خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 376 مليون دينار وذلك باستحواذ الهند على ما يقارب 55 بالمئة تلاها البرازيل والصين ومصر بما نسبته 17.5 و 9.5 و 5.5 بالمئة على التوالي كنسبة من الزيادة.


وعلى صعيد المنتجات احتل كلوريد البوتاس الصدارة بالمساهمة في هذا النمو تلاه الفوسفات و فوسفات الامونيوم الثنائي والإسمنت والمنتجات الإسمنتية علاوة على كربونات الكالسيوم.


ووصل صافي قيمة النمو في صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال الثلث الأول من العام الحالي لما يقارب 166 مليون دينار وذلك باستحواذ الولايات المتحدة على ما يقارب 72 بالمئة من هذه الزيادة ثم السعودية والعراق ولبنان بما نسبته 7.5 و 6.1 و 3.4 بالمئة على التوالي كنسبة من الزيادة.


واحتلت المجوهرات الصدارة في المساهمة في نمو قطاع الصناعات الهندسية، تلاها منتجات الومنيوم من الألواح والصفائح والأبواب والشبابيك وأطرها والخلايا الشمسية و الكيبلات واللوحات الكهربائية.


ووصل صافي قيمة النمو في صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 100 مليون دينار، وذلك باستحواذ السعودية على ما يقارب 31 بالمئة من هذه الزيادة، تلاها الإمارات والعراق وسوريا بما نسبته 26.2 و 23.4 و 7.1 بالمئة على التوالي كنسبة من هذه الزيادة.

 


إقرأ ايضا
329G2E4-highres

اليابان: سنحظر مبدئيا واردات النفط الروسية

image

صادرات الصين تتجاوز التوقعات.. وترتفع 3.9% في أبريل على أساس سنوي

1220146121827

الجنيه المصري يتجاوز الشائعات.. وينجو من اختبار صعب

20aba915563ffff256348091e14b3c23

بعد ارتفاعات قياسية.. المصريون يتخلصون من الذهب للاستفادة من فروق الأسعار

62789343423604077571812a

تونس.. الاستثمارات الأجنبية تصعد 73 بالمئة بالربع الأول من 2022

62789bb84c59b719540d8267

التبادل التجاري بين الصين وروسيا في يناير– أبريل زاد بنسبة 25.9٪

أخبار متعلقة
5fbe3cdd7f8f4

السفير الهولندي في عمّان : الاردن شريك رئيسي

هيئة الاوراق المالية 2

البورصة تنهي تعاملاتها على انخفاض

1644594321815

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

1553431492240

تعزيز تنافسية المنتج المحلي يتطلب تمكينا إجرائيا وتنظيميا

279840

صنع في الأردن تنطلق بحله جديدة

343868_12_1633166245

اقتصاديون: فرص ووظائف مهمة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل