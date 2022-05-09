صادرات صناعة عمان تصعد بنسبة 57 % بالثلث الأول

الوكيل الإخباري - صعدت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي لأرقام غير مسبوقة، وبنسبة 57 بالمئة مدفوعة بزيادة صادرات غالبية القطاعات، وتنوع التوزيع الجغرافي.

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وأظهرت الصادرات حركة نمو قوية خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفق شهادة المنشأ الصادرة عن الغرفة، قادتها 3 قطاعات رائدة، هي التعدينية والهندسية والغذائية أسهمت مجتمعة بما يقارب 72 بالمئة من صافي النمو الحاصل.



ويشير هذا الصعود التاريخي لصادرات الغرفة، الى قدرة الصناعة الاردنية على تجاوز الصعوبات والمنافسة بالأسواق التصديرية نظرا لجودتها العالية، ما يتطلب توفير المزيد من الممكنات للمصنعين بما يمكنهم من زيادة الإنتاج والتوسع بالأعمال التي تولد المزيد من فرص العمل.



وتصل صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة.



ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة ، وصلت صادرات صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي، الى 2.216 مليار دينار، مقابل 1.416 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.



ووصل صافي قيمة النمو في صادرات قطاع الصناعات التعدينية خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 376 مليون دينار وذلك باستحواذ الهند على ما يقارب 55 بالمئة تلاها البرازيل والصين ومصر بما نسبته 17.5 و 9.5 و 5.5 بالمئة على التوالي كنسبة من الزيادة.



وعلى صعيد المنتجات احتل كلوريد البوتاس الصدارة بالمساهمة في هذا النمو تلاه الفوسفات و فوسفات الامونيوم الثنائي والإسمنت والمنتجات الإسمنتية علاوة على كربونات الكالسيوم.



ووصل صافي قيمة النمو في صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال الثلث الأول من العام الحالي لما يقارب 166 مليون دينار وذلك باستحواذ الولايات المتحدة على ما يقارب 72 بالمئة من هذه الزيادة ثم السعودية والعراق ولبنان بما نسبته 7.5 و 6.1 و 3.4 بالمئة على التوالي كنسبة من الزيادة.



واحتلت المجوهرات الصدارة في المساهمة في نمو قطاع الصناعات الهندسية، تلاها منتجات الومنيوم من الألواح والصفائح والأبواب والشبابيك وأطرها والخلايا الشمسية و الكيبلات واللوحات الكهربائية.



ووصل صافي قيمة النمو في صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 100 مليون دينار، وذلك باستحواذ السعودية على ما يقارب 31 بالمئة من هذه الزيادة، تلاها الإمارات والعراق وسوريا بما نسبته 26.2 و 23.4 و 7.1 بالمئة على التوالي كنسبة من هذه الزيادة.