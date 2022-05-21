مؤشر البورصة ينخفض 1.25% في أسبوع

الوكيل الإخباري - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 2425.0 نقطة مقارنة مع 2455.7 نقطة للأسبوع السابق بتراجع نسبته 1.25 %.

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وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.37 % , وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.37 % , وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.42 %.



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 15/05 – 19/05 حوالي 10.3 مليون دينار مقارنة مع 16.3مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 37.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 51.4 مليون دينار مقارنة مع 81.5مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذ الأسبوع الماضي فقد بلغ 29.8 مليون سهم، نفذت من خلال 21326 عقداً.



وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 26.75 مليون دينار وبنسبة 52.09 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره 12.89 مليون دينـار وبنسبـة 25.09 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 11.72 مليون دينار وبنسبة 22.83 %.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 121 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 42 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 57 شركة.



وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي حدائق بابل المعلقة للاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 25.22 % , الأردن ديكابولس للأملاك حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.13 % , فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.18 % , أمواج العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة.



10.00 % , والكفاءة للاستثمارات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.69 % .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي نوبار للتجارة والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 17.39 %, الوطنية لصناعة الصلب حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.62 %, المحفظة الوطنية للأوراق المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.09 %, مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.93 %, والفارس الوطنية للإستثمار والتصدير حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.89 %.



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