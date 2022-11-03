الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

الامطار تعود الى المملكة لمدة 3 أيام اعتباراً من هذا الموعد

الحنيفات يطلع على مشروع الزراعة المائية بالتكنولوجيا الحديثة

بريطانيا تستبعد نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الدفاع الروسية: استعادة 107 من الجنود الأسرى الروس من أوكرانيا

19 مرشحا لانتخابات غرفة تجارة إربد في اليوم الأول

18 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عمان و16 للقطاعات باليوم الأول

اختتام فعاليات الدورة الثالثة عشر لمعرض سوفكس 2022

رئيس الوزراء يوعز بإنجاز البنية التحتية لتلفريك عجلون خلال شهر

بورصة وول ستريت في المنطقة الحمراء بعد قرار الفدرالي الأمريكي

 
الخميس، 03-11-2022 05:05 م

بورصة وول ستريت في المنطقة الحمراء بعد قرار الفدرالي الأمريكي

6363c3ed4236045e4916540d


الوكيل الاخباري- تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية، في تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم.

اضافة اعلان

 

وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت موسكو، انخفض المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.71% إلى 31919.79 نقطة، فيما تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 1.10% إلى 10409.10 نقطة، وهبط المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 2.5% إلى 3759.69 نقطة.

وجاء الهبوط في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس أيضا، للسيطرة على ارتفاعات التضخم القياسية.

ويعمل المركزي الأمريكي على مواجهة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما، حيث وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي إلى مستوى 8.2%.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
image (84)

لبنان يتراجع عن خطة خفض سعر الصرف الرسمي لليرة

52-3

مصر تطرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 695 مليون يورو

4-94

تحرك جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

image (83)

أسعار الذهب عالميا تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

بنك-انجلترا

بنك إنكلترا يرفع الفائدة بأسرع وتيرة منذ 1989 بـ 75 نقطة أساس

البنك المركزي (5)

رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الأردن

أخبار متعلقة
20191109_1573324939-759332

متى يبدأ الفيدرالي الأميركي تقليص وتيرة رفع الفائدة؟

4371603

اقتصاد الهند يواجه "مخاطر" من القطاع الخارجي

1985016-443087417

التضخم في سريلانكا يقفز إلى 73.7% خلال أيلول

image (71)

موديز تخفض نظرتها المستقبلية لبريطانيا بسبب التوترات السياسية

1596380166202672900

أسعار النفط تستقر متأثرة بمخاوف ضعف الطلب في الصين

633154ce4c59b72adf4403f6

تراجع الإسترليني أمام الدولار