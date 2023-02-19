بيانات الدخل والإنفاق الامريكية تقلق الأسواق قبيل قرار الفيدرالي

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قال متابعون إنه من المتوقع أن يظهر هذا الأسبوع أكبر تقرير حول بيانات الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة الامريكية، مدعوماً بسوق عمل مرن، وتعديل كبير على تكلفة المعيشة لمتلقي الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة.ووفقا لتوقعات الخبراء من المتوقع أن توضح بيانات الدخل والإنفاق التحدي الذي يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خضم حملة تشديد السياسة النقدية التي يقودها ضد التضخم.يأتي هذا التقرير في أعقاب الأرقام التي صدرت الأسبوع الماضي والتي كشفت عن ارتفاع في مبيعات التجزئة وبيانات أسعار المستهلكين والمنتجين أكثر من المتوقع.ورفع المستثمرون من رهاناتهم على المدى الذي سيرفع خلاله الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة، حيث يتوقعون الآن أن تصل إلى نطاق 5.3% في يوليو.