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الأربعاء، 09-03-2022 09:55 ص

بيتكوين تقفز 8% والسوق تربح 132 مليار دولار في 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- بعد ساعات من صدور القرار الأميركي بحظر جميع واردات النفط والغاز الروسي، اكتست منصات العملات الرقمية باللون الأخضر، واندفعت "بيتكوين" نحو تسجيل مكاسب كبيرة، ما عزز من أرباح السوق لتصل إلى 132 مليار دولار خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي تطور لافت على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حظرًا كاملاً على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض "سنحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين".

وفق منصة "كوين ماركت كاب"، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الساعات الماضية بنسبة 7.8% لتربح السوق نحو 132.4 مليار دولار بعدما قفزت من مستوى 1696.7 مليار دولار في تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 1829.1 دولار في تعاملات صباح الأربعاء.

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