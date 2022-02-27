هل يُمكن أن تتحول بيتكوين إلى عملة رسمية لأي بلد في العالم؟

الوكيل الاخباري- طرحت "وول ستريت جورنال" الأميركية سؤالاً حول مدى إمكانية أن تتحول العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" إلى عملة وطنية رسمية معتمدة في أي من دول العالم، واحتمالات حدوث ذلك في المستقبل، وما إذا كان هذا ممكناً أم لا.



وناقشت جريدة "وول ستريت جورنال" الأميركية هذه الاحتمالات في تقرير لها تحت عنوان: "هل يمكن أن تكون البيتكوين عملة وطنية؟".



وأشار التقرير إلى أنه "تم صنع مختبر حقيقي لعملة البيتكوين، مما يوفر للمتحمسين والمتشككين على حد سواء حالة اختبار لمعرفة إلى أي مدى يمكن للعملات المشفرة أن تتجاوز وضعها الحالي كاستثمار تخميني شائع وغير منظم إلى عملة قانونية، وهو ما حدث في السلفادور التي أصبحت أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، مما أجبر التجار المحليين على قبولها كوسيلة للدفع".

اضافة اعلان

العربية