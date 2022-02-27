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الأحد، 27-02-2022 10:50 ص

كيف أصبحت العملات المشفرة لاعباً مهماً في حرب أوكرانيا؟

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الوكيل الاخباري- أصبحت العملات الرقمية المشفرة واحداً من اللاعبين في الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما تبين أن هذه العملات الرقمية من بين الوسائل التي يجري استخدامها على الأرض في هذه المواجهة.

وكشفت مصادر إعلامية غربية أنه تم جمع 400 ألف دولار أميركي من التبرعات بالعملة المشفرة التي جمعها أحد متخصصي تكنولوجيا المعلومات في العاصمة الأوكرانية كييف لدعم الجيش الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي للبلاد.

وقال تقرير نشرته جريدة "واشنطن بوست" الأميركية واطلعت عليه "العربية نت" إن "هناك دعوات من نشطاء العملات المشفرة الغربيين للتعبئة نيابة عن الشعب الأوكراني، وفي المقابل هناك مخاوف من أن تستخدم روسيا العملة المشفرة لتجنب آثار العقوبات الغربية".

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