الغاز الروسي يواصل تدفقه إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد

الوكيل الاخباري- شحنت شركة ”غازبروم“ الروسية الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنفس الحجم اليومي الذي يبلغ 109.5 مليون متر مكعب يوميا حتى يوم أمس الجمعة، وفق قول الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا، الذي نقلته وكالة ”رويترز“ عن وكالة الإعلام الروسية.



وكانت وكالة الطاقة الدولية اعتبرت، الخميس الماضي، أن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.







وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول: ”لم يعد أحد لديه أي أوهام. استغلال روسيا لمواردها من الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي يظهر حاجة أوروبا الملحة للتحرك بسرعة لتكون مستعدة لمواجهة غموض كبير يكتنف إمدادات الغاز الروسية للشتاء القادم“.

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