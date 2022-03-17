بينانس تحصل على رخصة للعمل في سوق دبي للأصول الافتراضية

الوكيل الاخباري- أعلنت منصة بينانس العالمية عن حصولها على ترخيص لإنشاء وتشغيل خدمات تداول الأصول الافتراضية، مما يتيح لها العمل في سوق دبي للأصول الافتراضية وفق نموذج "التطوير والاعتماد وتوسيع النطاق"، حيث تستند الشركة إلى دخولها لسوق دبي لتوسيع حضورها في المنطقة.



وحصلت بينانس، وفق ما أعلنته الأربعاء، على الترخيص لمزاولة نشاطاتها ضمن المرحلة التنظيمية الأولية لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، التي تتضمن إشرافاً تنظيمياً صارماً، والامتثال الإلزامي لضوابط مجموعة العمل المالي (فاتف).



ويتيح الترخيص للمنصة العالمية الرائدة، تقديم منتجات وخدمات تداول محدودة للمستثمرين والمؤسسات المالية المتخصصة الحاصلين على موافقات مسبقة. ويخضع جميع مزودي الخدمات المرخصون من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة للمراقبة بشكل دائم، وصولاً إلى فتح المجال لهم لتقديم خدماتهم للمتداولين الأفراد. وستؤسس بينانس، إلى جانب عملياتها في مجال تداول الأصول الافتراضية، مركزاً لتقنيات بلوك تشين في مركز دبي التجاري العالمي، لدعم المواهب الجديدة وتطوير منظومة حيوية في هذا المجال في الإمارة.

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