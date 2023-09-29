تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأقل مستوى في عامين

الوكيل الاخباري - تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال أيلول الجاري، مسجلا أقل مستوى منذ عامين.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي الصادرة اليوم الجمعة، نما مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 4.3% الشهر الجاري على أساس سنوي، وهو أقل مستوى منذ تشرين الأول 2021، فيما ارتفع 0.3% على أساس شهري.
وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 5.2% في آب، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
أما معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والذي يعد مقياسا أساسيا للمركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره بشأن الفائدة، فتراجع لـ4.5% على أساس سنوي في أيلول، من مستويات 5.3% في آب.