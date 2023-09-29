الجمعة 29-09-2023
الوكيل الاخباري

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

نحو 4 مليار دينار قيمة مستوردات الأردن المعفاة جمركيا في 2022

ليس الألعاب النارية.. صديق عريس حريق نينوى يفجر مفاجأة بشأن سبب الكارثة

الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين بالهجوم الإرهابي في باكستان

الخارجية تدين هجوم ارهابي وانفجار داخل مسجد في باكستان

112 حادث إنقاذ خلال 24 ساعة في الأردن

بيان هام من المركز الوطني لمكافحة الأوبئة بشأن تطعيم الاطفال

زلزال جديد يضرب تركيا

التفاصيل الكاملة للتقديم على الجامعات الأردنية

البريد الأردني يحذر المواطنين من رسائل مزّيفة

 
الجمعة، 29-09-2023 02:12 م

تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأقل مستوى في عامين

1695985887009


الوكيل الاخباري - تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال أيلول الجاري، مسجلا أقل مستوى منذ عامين.

اضافة اعلان


ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي الصادرة اليوم الجمعة، نما مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 4.3% الشهر الجاري على أساس سنوي، وهو أقل مستوى منذ تشرين الأول 2021، فيما ارتفع 0.3% على أساس شهري.


وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 5.2% في آب، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


أما معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والذي يعد مقياسا أساسيا للمركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره بشأن الفائدة، فتراجع لـ4.5% على أساس سنوي في أيلول، من مستويات 5.3% في آب.

إقرأ ايضا
444

الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري في 7 أشهر بسبب مخاوف الفائدة

7

السعودية.. جذب 70 مليون سائح دولي سنويا بحلول 2030

7

الهند تزيد وارداتها من النفط الروسي والعراقي الأقل سعرا

227428_4_1695977254

نمو الاقتصاد البريطاني 0.2% في الربع الثاني من العام الحالي

19_2020-637153187916894471-689

اسعار القمح عالمياً تتجه للانخفاض لأدنى مستوى منذ 14 عاماً

image

أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أخبار متعلقة
2

بيانات التضخم في الولايات المتحدة ترفع الأسهم الأوروبية

720236203130460477432

في ظل ترقب أسواق العالم.. توقعات بأن يرجئ الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة للشهر الحالي

LYNXMPEJ870UF_L

فيتش ترفع النظرة المستقبلية لتركيا إلى مستقرة

4620143191677237879

انكماش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو

Screenshot 2023-09-07 114934

أسهم أوروبا تتكبد أطول سلسلة خسائر

2002

هل يتوقف قطار رفع الفائدة الأميركية مؤقتاً في ايلول الجاري؟