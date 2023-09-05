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الثلاثاء، 05-09-2023 11:47 ص

هل يتوقف قطار رفع الفائدة الأميركية مؤقتاً في ايلول الجاري؟

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الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي أن أن" الاقتصادية، تقريراً بيّنت فيه أن البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، منحت المستثمرين أملاً متزايداً في أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي "مؤقتاً" عن تشديد السياسات النقدية، وأن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، في الاجتماع الذي سيعقد يوم 21 من ايلول الجاري، بعد أن رفع معدل الفائدة في تموز الماضي إلى أعلى مستوى منذ 22 عاماً.

وقالت الشبكة في التقرير، إن الفيدرالي الأميركي كان قد أعلن عن زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تموز الماضي ليصل إلى النطاق 5.25-5.5%، إلا أن 90 % من مستثمري الأسواق المالية يتوقعون الآن أن يصوت مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي لصالح توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل.

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وأضاف أنه من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام الحالي إذا استمر سوق العمل والاقتصاد الكلي في التباطؤ، ما يساعد على خفض التضخم.

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