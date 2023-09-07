أسهم أوروبا تتكبد أطول سلسلة خسائر

الوكيل الإخباري -

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تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة السابعة على التوالي اليوم الخميس، لتتجه صوب تكبد أطول سلسلة خسائر في أكثر من 5 سنوات، متأثرة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، والإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% مسجلا أدنى مستوى في أسبوع.وتراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 1%، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد صدور بيانات قطاع الخدمات الأميركي، والتي جاءت أقوى من المتوقع، ما أثار المخاوف من أن التضخم يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.