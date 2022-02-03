الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يناير

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الخميس، 03-02-2022 09:27 ص

تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يناير

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الوكيل الإخباري - أظهر مسح اليوم الخميس تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في يناير/كانون الثاني إلى أبطأ وتيرة في ستة أشهر على الرغم من تسجيله زيادة للشهر الرابع عشر على التوالي.

وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.1 في يناير/كانون الثاني من 55.6 في ديسمبر/كانون الأول، مسجلا أدنى قراءة له منذ يوليو/تموز ولكنها تتماشى مع متوسط القراءات منذ أغسطس/آب 2009.

وتيرة الزيادة القوية، رغم أنها فقدت بعض الزخم، أعاقها ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 التي ألحقت الضرر بنمو الطلب في حين كبح التضخم نشاط الشراء وتوظيف عمالة جديدة.

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