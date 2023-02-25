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السبت، 25-02-2023 10:38 ص

تباين بأسعار النفط خلال الأسبوع مع ارتفاع المخزونات الأميركية

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الوكيل الإخباري - تباين أداء النفط خلال الأسبوع الماضي، حيث استمدت أسعار الذهب الأسود الدعم من احتمال تراجع الصادرات الروسية، لكنها تعرضت لضغوط بفعل زيادة المخزونات في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي.

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وقال بنك "جيه.بي مورغان" في مذكرة، الجمعة، إن احتمال هبوط الأسعار في المدى القصير أكبر من احتمال صعودها، ومن المرجح أن تتجه نحو ما بين 70 و80 دولارا للبرميل.


وأضاف البنك أنه يتوقع أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إنتاجها للحد من تراجع الأسعار.


تحركات الأسعار
خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار خام برنت ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0.19 بالمئة، وذلك بعد أن انتهت تداولات الجمعة على ارتفاع بواقع 95 سنتا، أو 1.2 بالمئة، عند التسوية لتنهي التعاملات عند 83.16 دولار للبرميل.


ومن جهة أخرى، فقد تراجعت أسعار خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 3.07 بالمئة في أسبوع، وذلك رغم ارتفاعها بواقع 93 سنتا، أو بنسبة 1.2 بالمئة الجمعة، لتبلغ 76.32 دولار للبرميل عند التسوية.

 

سكاي نيوز


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