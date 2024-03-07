الخميس 07-03-2024
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الخميس، 07-03-2024 08:36 ص

تجارة الصين تتجاوز التوقعات ما يُنعش آمال التجارة العالمية

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الوكيل الاخباري - تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير وفبراير التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.

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وأظهرت بيانات للجمارك الصينية اليوم الخميس، أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.1% عن العام السابق، وارتفعت الواردات 3.5% .

 

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا دون المستوى خلال العام الماضي وسط أزمة عقارية و إحجام المستهلكين عن الإنفاق وسحب شركات أجنبية استثماراتها وتكبد المصنّعين للمصاعب من أجل العثور على مشترين.


ونما الفائض التجاري للصين إلى 125.16 مليار دولار، مقارنة مع توقعات عند 103.7 مليار دولار في الاستطلاع و75.3 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول.

 




 

 


 

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