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الثلاثاء، 05-03-2024 11:33 ص

استقرار أسعار الدولار اليوم وهوس العملات المشفرة على أشده

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الوكيل الإخباري - استقر الدولار مقابل اليوان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استيعاب الأسواق لبيانات للسياسة النقدية الصادرة عن الصين ولم تقدم إجراءات تحفيز كبيرة.

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وسجل الدولار في أحدث المعاملات 150.44 ين، بعد أن استمر بالقرب من مستوى 150.85 ين لأكثر من 3 أشهر.


واستقر اليورو عند 1.08515 دولار بعد أن وجد صعوبة لفترة في تجاوز مستوى 1.0866 دولار.


وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، بشكل طفيف بـ 0.06% إلى 103.89.

ولا يزال هوس العملات المشفرة على أشده، إذ تداولت عملة البتكوين بالقرب من 66 ألف دولار بعد أن قفزت إلى 68828 دولارا في وقت سابق من الجلسة، بفارق طفيف عن ذروة قياسية بلغت 68999.99 دولار سجلتها في نوفمبر 2021.

 




 

 


 

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