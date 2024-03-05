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الثلاثاء، 05-03-2024 11:20 ص

8 مليارات دولار إيرادات الإمارات العالمية للألمنيوم في 2023

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم انخفاض إيراداتها لعام 2023 بواقع 14.7% على خلفية انخفاض الأسعار القياسية العالمية للألمنيوم.

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وبلغت إيرادات الشركة 29.5 مليار درهم (8.03 مليار دولار) في 2023، انخفاضا من 34.6 مليار درهم في العام السابق، فيما هبط صافي الربح للعام ككل 57 بالمئة إلى 3.4 مليار درهم.


وكانت أسعار الألمنيوم قد وصلت لمستوى قياسي عند 4073.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن في مارس من العام الماضي في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، لكنها تراجعت مع زيادة الصين الإنتاج.


 




 

 


 

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