تحذير هام للمقبلين على شراء الذهب بالاردن

الوكيل الاخباري - بين نقيب أصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن جميع العروض التي تقدم من قبل محاّل بيع الذهب والصفحات الإلكترونية وهمية وغير صحيحة.



وقال علان إن الذهب لديه خصوصية معينة عند الشراء، لأنه يعتبر سلعة نقدية كأي عملة نقدية في العالم.



ودعا النقيب المواطنين الذين يتوجهون لشراء "الذهب" التوجه إلى المعارض المرخصة وتنتسب إلى النقابة ويكون مثبت بالأسعار التي يتم الإعلان عنها بشكل يومي من النقابة.



وأضاف أن النقابة تصدر نشرة بشكل يومي لأسعار الذهب، وذلك حسب الأسعار العالمية، مشيرًا أن الذهب لا يتقارن مع السلع التجارية الأخرى، ليتم تقديم عروض عليه، خاصة وأن أسعاره متغيرة وغير ثابتة.



وأكد علان أنَّ أي عروض تقدم حول "الذهب" مضللة ولا تمد للحقيقة بصلة، مؤكداً على ضرورة أخذ فاتورة مثبت بها سعر الغرام والوزن والأجور عند الشراء، مضيفاً أنه بحسب تعليمات وزارة الداخلية يجب تثبيت الإسم الرباعي والرقم الوطني على كل عملية بيع وشراء للذهب.



وحذر النقيب المواطنين من عدم الالتفات إلى العروض المقدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار إلى أن النقابة قدمت شكاوى على عدة مواقع تقدم عروض وهمية، حيث تم إغلاقها ومحاسبة القائمين عليها، مشيرًا أن محافظة العاصمة وجهت إنذارات وفرضت غرامات مالية على بعض المحاّل التي تقدم عروض وهمية.

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