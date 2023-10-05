تحسن بسيط على مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الاخباري- تحسنت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، بشكل بسيط، حيث ارتفعت نحو 340 نقطة بعد أن خسرت أكثر من 760 نقطة الليلة الماضية.

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وارتفع مؤشر داو جونز، اليوم، 127 نقطة ليغلق على 33129 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 176 نقطة ليصل الى 13236 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 34 نقطة ليغلق عند 4263 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، عند 1730 نقطة.



إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) 4 دولارات ليغلق عند 84 دولارا للبرميل الواحد.