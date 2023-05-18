الخميس 18-05-2023
الوكيل الاخباري

تحويلات المغتربين الأردنيين تتراجع 2.6% خلال الربع الأول من 2023

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الخميس، 18-05-2023 04:32 م

تحويلات المغتربين الأردنيين تتراجع 2.6% خلال الربع الأول من 2023

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الوكيل الإخباري - تراجعت تحويلات المغتربين الأردنيين بنسبة 2.6 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 587 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.

وقال البنك المركزي إن التحويلات تأثرت بالتداعيات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط حيث عاد العديد منهم للبلاد، إلى جانب تأثير جائحة كورونا على نمو تلك الحوالات.

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وقال صندوق النقد الدولي في بيان أمس الأربعاء إنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بمقتضى برنامج التسهيل الممدد مما سيجعل المخصصات الإجمالية منذ بدء البرنامج في 2020 تصل إلى نحو 1.75 مليار دولار.



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