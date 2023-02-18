تراجع أسبوعي حاد لأسعار النفط

الوكيل الإخباري - أنهى النفط التداولات خلال الأسبوع الماضي على انخفاض كبير، وسط مخاوف من جانب المتعاملين من أن يتأثر الطلب بأي رفع مستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كما أصابهم التوتر بسبب بوادر متزايدة على وجود إمدادات وفيرة من الخام والوقود.



وحذر مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، من ضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات رفع أسعار تكلفة الاقتراض لكبح جماح التضخم.

وارتفع الدولار بسبب المعنويات، مما يجعل النفط أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

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وسجل خام برنت تراجعًا أسبوعيا بنسبة 3.9 بالمئة، كما تراجع خام غرب تكساس الأميركي خلال الأسبوع بنسبة 4.2%.