تراجع أسعار الغاز في أوروبا بوتيرة أسرع من العام الماضي

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بوتيرة أسرع من العام الماضي، لكن تراجع أسعار عقود تسليم شباط المقبل أظهرت أن المتعاملين واثقون من توافر الإمدادات ذروة فصل الشتاء.

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وذكرت وكالة بلومبرج للأخبار الاقتصادية، أن مستودعات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا للاستهلاك في فصل الشتاء كانت ممتلئة بنسبة 100 بالمئة تقريبا في أوائل تشرين الثاني الماضي، لكنها انخفضت منذ ذلك الوقت بنحو 11 بالمئة.



وزادت سرعة الانخفاض خلال الفترة الحالية عنها في الفترة نفسها من العام الماضي.



ومع ذلك تراجعت أسعار الغاز تسليم شباط المقبل، بمقدار الثلث تقريبا منذ بداية تشرين الثاني الماضي.



وقال المحلل الاقتصادي، ساكشا مينيزس، إنه من المتوقع تراجع الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا بفضل درجات الحرارة المعتدلة، كما أنه من المتوقع زيادة إنتاج طاقة الرياح في بعض مناطق القارة بسبب ارتفاع شدة الرياح، بحسب توقعات إدارة الأرصاد البريطانية.



بترا