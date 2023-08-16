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الأربعاء، 16-08-2023 01:32 م

تراجع أسعار القمح عالمياً 1%

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار القمح عالمياً 1% إلى نحو 5.92 دولار للبوشل، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 5.91 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 31 أيار، وفي أحدث التداولات تراجعت 0.04% إلى 623.50 سنت للبوشل .

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وواصلت أسعار القمح تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، على الرغم من انقطاع الإمدادات، بعد رفض روسيا الشهر الماضي تمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود، فضلًا عن قصف روسيا موانئ ومنشآت أساسية لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ونهر الدانوب.


أطلقت سفينة حربية روسية، الأحد الماضي طلقات تحذيرية على سفينة شحن في جنوب غرب البحر الأسود وهي تشق طريقها شمالًا، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها روسيا النار على الشحن التجاري خارج أوكرانيا منذ الخروج من اتفاق الحبوب.


ورهنت عودتها إلى اتفاق الحبوب، بتنفيذ اتفاق موازٍ لتحسين شروط صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.


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