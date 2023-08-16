تضرر مخازن وصوامع حبوب في أوكرانيا بعد هجمات روسية

الوكيل الإخباري - قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، الأربعاء، إن أضرارا لحقت بصوامع حبوب ومخازن جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة خلال الليل على أحد الموانئ الأوكرانية المطلة على نهر الدانوب.



وكتب على تطبيق تيليغرام: "هاجم الروس منطقة أوديسا مرتين في الليلة الماضية بطائرات مسيرة هجومية، الهدف الرئيسي هو الميناء والبنية التحتية للحبوب في جنوب المنطقة".

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وقال مكتب الرئاسة في بيان منفصل إن الهجمات لم تسفر عن خسائر بشرية.



وقال سلاح الجو الأوكراني إنه دمر 13 طائرة مسيرة روسية فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب.

ولم يتضح على الفور عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا في المجمل.