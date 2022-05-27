تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت- نيويورك)، اليوم الجمعة، لترتد عقود خام نيمكس وعقود خام برنت.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز القادم 0.26 بالمئة لتتداول عند مستويات 113.90 دولار، للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 114.20 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 114.09 دولارا للبرميل.



كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز 0.26 بالمئة لتتداول عند 114.00دولار، للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 114.30 دولار للبرميل.

بترا