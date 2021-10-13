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الأربعاء، 13-10-2021 02:26 م

تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني

دولارات


الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي، والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

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و بحسب وول ستريت جورنال، انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11 بالمئة إلى مستويات 113.48 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.61 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.35، بينما حقق الأعلى له عند 113.62.

 

بترا

 




 

 


 

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