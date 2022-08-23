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الثلاثاء، 23-08-2022 04:29 م

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

مؤشرات_الأسهم_الأمريكية
 
 


الوكيل الإخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، في المنطقة الحمراء، لتعمق خسائرها للجلسة الثانية، مسجلة أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، وسط تسارع عمليات البيع لجني الأرباح، وعزوف المستثمرين عن المخاطرة، بعد التعليقات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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وبحسب وول ستريت جورنال، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات جلسة اليوم، منخفضا 643.13 نقطة بما يعادل نسبة 1.91 % إلى 33,063.62 نقطة، وسجل مستوى 33,007.63 نقطة الأدنى منذ جلسة 9 آب الحالي.


وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا حوالي 90.49 نقطة بما يعادل نسبة 2.14 % إلى 4,138.00 نقطة، وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 4,129.86 نقطة.


وفقد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا حوالي 352.36 نقطة بما يعادل نسبة 2.66 % إلى 12,890.54 نقطة، وسجل الأدنى منذ يوم 2 آب عند 12,859.82 نقطة.




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