الدولار الأمريكي يهبط

الوكيل الإخباري - هبط الدولار الأميركي عن أعلى مستوى في عقدين، مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ترقبا لمؤشرات حديثة بخصوص مسار السياسة النقدية.

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وفاقت مكاسب الدولار الأسترالي نظائره من عملات الأسواق المتقدمة إذ يسير على درب اليوان الصيني المرتفع.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.19 % إلى 108.42 لكنه ظل غير بعيد عن أعلى مستويات سجلها منذ سبتمبر 2002 عند 109.29 والتي لامسها في منتصف يوليو.



وانخفض الدولار 0.25 % إلى 136.78 ين ياباني متراجعا عن أعلى مستوى في شهر عند 137.705 ين. ( سكاي نيوز )

