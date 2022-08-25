 

 

الخميس 25-08-2022
الوكيل الاخباري

التربية: اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس في مبحثي الرياضيات والعربي

سوق الخضار المركزي بلا بطيخ اليوم الخميس

تنبيهات من السير للسائقين في عمّان - تفاصيل

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وزير العمل: 19608 أردني سجلوا على منصة العمل القطرية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

العثور على جثة طبيبة داخل مستشفى الجامعة الأردنية والأمن يحقق

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن اليوم

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة ( أسماء)

أسعار الذهب الخميس في الأردن

 
الخميس، 25-08-2022 09:45 ص

الدولار الأمريكي يهبط

l8wLNCeSmpkZn3dcYxWpAUapg6LDZpAF4TdJq8Hd
 
 


الوكيل الإخباري - هبط الدولار الأميركي عن أعلى مستوى في عقدين، مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ترقبا لمؤشرات حديثة بخصوص مسار السياسة النقدية.

اضافة اعلان


وفاقت مكاسب الدولار الأسترالي نظائره من عملات الأسواق المتقدمة إذ يسير على درب اليوان الصيني المرتفع.


وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.19 % إلى 108.42 لكنه ظل غير بعيد عن أعلى مستويات سجلها منذ سبتمبر 2002 عند 109.29 والتي لامسها في منتصف يوليو.


وانخفض الدولار 0.25 % إلى 136.78 ين ياباني متراجعا عن أعلى مستوى في شهر عند 137.705 ين. ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
image

البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في السوق

لغااااا

مع نقص امدادت الغاز الروسية .. الطاقة الشمسية تزدهر في ألمانيا

82022249328154058713

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن اليوم

6745031-360096859

طرح عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير

820222491759152943257

أسعار الذهب الخميس في الأردن

نفط3

ارتفاع أسعار النفط عالمياً الخميس

أخبار متعلقة
23444-2

الذهب يتراجع عالمياً مسجلاً أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

1660825490821

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

62fa100244e90

الدولار يرتفع بعد بيانات عززت مخاوف الركود العالمي

ددد

انخفاض الاسترليني أمام الدولار

ببببب

بريق النفط يطغى على الأسهم والدولار في 2022

10201914161910624440585

الصين: ارتفاع التجارة مع دول الحزام نصف السنوية بنسبة 17.8%