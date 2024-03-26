تراجع الدولار وسط ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - تراجع الدولار، اليوم الثلاثاء، مع تعرضه لبعض الضغوط بسبب ارتفاع الين قليلا، في ظل استمرار جهود مسؤولي الحكومة اليابانية للدفاع عن العملة.

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ومقابل الدولار الأميركي، صعد الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوى له في أربعة أشهر وبلغ في أحدث تداولات مستوى 0.5999 دولار أميركي، وتكرر الشيء نفسه مع الجنيه الاسترليني الذي ارتفع إلى 1.2636 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى له خلال شهر واحد والذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.25755 دولار.



ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة 0.3 في فبراير، وهو ما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8%.

وتراجع مؤشر الدولار 0.02 % في أحدث تداول ليصل إلى 104.20 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.03 % إلى 1.0840 دولار.

