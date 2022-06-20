تراجع مؤشرات معظم أسواق الأسهم الآسيوية

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تراجعت الأسهم في معظم الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، وسط تداولات حذرة، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.7 بالمائة لتغلق عند 25771.22 ، وهو أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع.وتراجع المؤشر الأسترالي (إس آند بي/أيه إس إكس 200) بنسبة 0.6 بالمائة إلى 6433.40.وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.0 بالمائة إلى 6433.40، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4 بالمائة إلى 21148.92 ،وفق وكالة "تاس" .وتغير مؤشر شنغهاي المركب بشكل طفيف، حيث انخفض بنسبة أقل من 0.1 بالمئة إلى 3315.40.ورغم انخفاض معظم الأسواق الآسيوية، فقد ارتفعت في هونغ كونغ والهند.