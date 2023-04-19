تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 10.1 %

الوكيل الاخباري -
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1 في المائة خلال مارس من 10.4 في المائة خلال فبراير.اضافة اعلان
وتوقع خبراء تراجع المعدل السنوي إلى 9.8 في المائة في مارس، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في أكتوبر والبالغ 11.1 في المائة، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.
وعلى الرغم من انخفاضه في مارس، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا. ( الاقتصادية
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