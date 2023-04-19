الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

البريد الأردني يطلق مشروع توصيل خدمات الترخيص

الأمانة : ذبح ومعاينة 89642 رأس أغنام وأبقار منذ بداية رمضان

الأردن يعزي الصين بضحايا حريق مستشفى في بكين

الملك: أتطلع دوما للعمل مع أخي آل نهيان لتحقيق الازدهار والرفاهية لشعبينا

الإفطار على سيجارة.. أسرع طريقة للإصابة بأمراض مميتة

الصناعة والتجارة تعد خطة لمراقبة الأسواق في العيد

تعرف على اسباب تخلي الذهب عالمياً عن مستوى الـ 2000 دولار

تعثر الشركات العالمية عن السداد في أعلى مستوياته منذ كورونا

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي

التعليم العالي: الطلبة الأردنيين في السودان بخير

 
الأربعاء، 19-04-2023 02:06 م

تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 10.1 %

2165061-898451865


الوكيل الاخباري -  أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1 في المائة خلال مارس من 10.4 في المائة خلال فبراير.اضافة اعلان


وتوقع خبراء تراجع المعدل السنوي إلى 9.8 في المائة في مارس، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في أكتوبر والبالغ 11.1 في المائة، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.

وعلى الرغم من انخفاضه في مارس، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا. ( الاقتصادية )

إقرأ ايضا
LYNXNPEB730HT_L

تعرف على اسباب تخلي الذهب عالمياً عن مستوى الـ 2000 دولار

2165111-820970510

تعثر الشركات العالمية عن السداد في أعلى مستوياته منذ كورونا

622b1cfc-دولار-3

الدولار يتعافى مدعوماً بارتفاع عائدات السندات وتوقعات الفائدة الأميركية

643fb1fb4236044cb176b493

مصر تكشف عن احتمالات بترولية ضخمة في سيناء

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

643fa9dc7c64b

طلب قوي على الدينار لدى شركات الصرافة مع قرب عيد الفطر

أخبار متعلقة
283825_13_1655703346

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

592686-847357207

بريطانيا: ارتفاع أسعار السلع لمستوى قياسي

2255

تسرب سوائل من 200 برميل في ميناء بجنوب بريطانيا

116639

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

1649853418343569200

التضخم في بريطانيا ينمو بأعلى من التوقعات