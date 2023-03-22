التضخم في بريطانيا ينمو بأعلى من التوقعات

الوكيل الإخباري - كشفت بيانات التضخم الصادرة صباح الأربعاء عن مكتب الإحصاء البريطاني نمو أسعار المستهلكين بأعلى من توقعات الأسواق خلال شهر فبراير الماضي.



وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا نموا بنسبة 10.4% على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 9.9%، بجانب تسجيل القراءة السابقة نموا 10.1% خلال شهر يناير الماضي

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أما عن التضخم الأساسي، فقد شهدت بريطانيا نموه بنسبة 6.2% خلال نفس الفترة، وهو أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 5.7%، بعدما سجلت القراءة السابقة نموا بنسبة 5.8% خلال يناير. وكالات

















