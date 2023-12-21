الخميس 21-12-2023
الوكيل الاخباري
 

استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

الاحتلال يقتحم بلدة يعبد جنوب جنين وينصب حواجز عسكرية

3 بدائل لـ "السيوف الحديدية" .. حكومة الاحتلال تجتمع لتغيير اسم الحرب على غزة

يونيسف: أطفال غزة محرومون من 90% من استهلاكهم الطبيعي للمياه

توقيع اتفاقية لمشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة بـ97 مليون يورو

عيار 21 .. أسعار الذهب والليرة بالأردن اليوم

وفاة الفنان الأردني علـي العبـادي - صورة

من بينها الأردن .. عطل يصيب خدمات منصة "إكس" بعدد من دول العالم

البلبيسي: الإنفلونزا هي الفيروس السائد حاليا في الأردن وكورونا الأقل انتشارا

حماس: لن نطلق سراح الرهائن قبل هذين الشرطين

عاجل

استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

الخميس، 21-12-2023 10:13 ص

تراجـع أسعـار النفـط عالمـياً

303290_48_1611930094


الوكيل الإخباري- عادت أسعار النفط إلى التراجع اليوم الخميس بعد بيانات أمريكية عن ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، وسط مخاوف المستثمرين من اضطراب التجارة العالمية.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.11% إلى 74.14 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% إلى 79.66 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

اضافة اعلان


وكشفت بيانات رسمية أمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجع بمقدار 2.3 مليون برميل.


كذلك أفادت وزارة الطاقة الأمريكية بأن إنتاج النفط الخام في البلاد خلال الأسبوع السابق ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 13.3 مليون برميل يوميا، وفي الوقت نفسه، تخشى الأسواق من اضطراب الإمدادات بسبب هجمات في البحر الأحمر.


ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك "ميزوهو" فيشنو فاراثان: "هذه السوق بها الكثير من التوتر، لا سيما على جانب المعروض، لدينا الوضع في البحر الأحمر، ولكن أيضا مستويات إنتاج قياسية في الولايات المتحدة".

 

روسيا اليوم


إقرأ ايضا
27964

تراجع أسعار الغاز في أوروبا بوتيرة أسرع من العام الماضي

تنزيل

خسارة مؤشرات الأسهم الأميركية 800 نقطة

qsaJJTViubKbVYZ0FXJs0P2sa0RDforTzsqjgC3H

عيار 21 .. أسعار الذهب والليرة بالأردن اليوم

441141

تصريح هام من الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة وتكاليف الاقتراض

01101

إنتاج أميركا من النفط يرتفع إلى مستوى قياسي

11202322113458107722984

اختلاف 4 دنانير على سعر الليرة الانجليزية بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
1120232993621853226486

قفزة كبيرة على اسعار الذهب بالاردن اليوم

656986fc42360409e67b9b09 (1)

كيف جرى تداول أسعار النفط بعد اجتماع "أوبك+"؟

WhatsApp Image 2023-11-30 at 10.59.39 PM

"أوبك+" تتوصل إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط

تنزيل (5)

ارتفاع أسعار النفط عالميا

516810_1_1695971532

عاصفة في البحر الأسود تقود أسعار النفط للارتفاع

1120232692214629766898

ارتفاع اسعار الذهب بالاردن اليوم الثلاثاء