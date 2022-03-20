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الأحد، 20-03-2022 09:28 ص

ترقب إعلان نتائج أرامكو السعودية عن الربع الرابع من 2021

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الوكيل الاخباري- من المنتظر أن تعلن شركة أرامكو السعودية نتائجها المالية عن الربع الرابع من عام2021، اليوم الأحد، فيما ستعلن عن توزيعات الأرباح غدا الاثنين.

وبحسب توقعات شركة الراجحي المالية، فإن أرامكو ستحقق أرباحا تقدر بنحو 124.8 مليار ريال، بنهاية الربع الرابع من العام 2021، وبنسبة 141% عن أرباح الشركة في الربع المماثل من العام 2020 التي كانت نحو 51.7 مليار ريال.

وفي حال جاءت النتائج المالية للربع الرابع عند توقعات شركة الراجحي، فستبلغ أرباح العام 2021، نحو 415.8 مليار ريال، بارتفاع 126% عن أرباحها في العام 2020 التي كانت 183.8 مليار ريال، وستكون أعلى أرباح سنوية تحققها الشركة في 4 سنوات وتحديدًا منذ أرباحها في 2018 التي كانت 416.5 مليار ريال.

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